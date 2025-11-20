Смородская раскритиковала приглашение Овчинникова в «Локомотив»: «Опрометчивый шаг»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Сергея Овчинникова на пост директора клубной академии «железнодорожников».
«Не считаю это хорошим решением. Почему оно хорошее? Дело в том, что дети и молодежь – совершенно другая стезя, там необходимы другие знания.
Очень много в области психологии нужно знать, очень много разных методик нужно знать. Не знаю, я считаю, что это опрометчивый шаг.
Я когда‑то говорила с Божовичем, он сказал, что никогда не пойдет в школу или молодежный футбол, потому что у молодежи – пубертат, у детей – совсем другая психология.
Нужно все это досконально знать. Я с ним в этом полностью согласна», – сказала Смородская.
- Овчинников выступал за «Локо» с 1991 по 1997 и с 2002 по 2005 год.
- До сегодняшнего дня он занимал должность начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.
Источник: «Матч ТВ»