Смородская раскритиковала приглашение Овчинникова в «Локомотив»: «Опрометчивый шаг»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Сергея Овчинникова на пост директора клубной академии «железнодорожников».

«Не считаю это хорошим решением. Почему оно хорошее? Дело в том, что дети и молодежь – совершенно другая стезя, там необходимы другие знания.

Очень много в области психологии нужно знать, очень много разных методик нужно знать. Не знаю, я считаю, что это опрометчивый шаг.

Я когда‑то говорила с Божовичем, он сказал, что никогда не пойдет в школу или молодежный футбол, потому что у молодежи – пубертат, у детей – совсем другая психология.

Нужно все это досконально знать. Я с ним в этом полностью согласна», – сказала Смородская.