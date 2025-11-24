В «Локомотиве» прокомментировали назначение Овчинникова

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о возвращении в клуб Сергея Овчинникова.

55-летний специалист сегодня официально возглавил академию «железнодорожников».

«Я уверен, что с назначением Сергея Ивановича на должность директора Академии будущее поколение молодых футболистов «Локомотива» будет развиваться ещe более высокими темпами.

Единая система подготовки, которая была создана в Департаменте развития молодeжного футбола, и дальше будет настоящей кузницей талантов для клуба и сборных команд нашей страны.

Хочу поблагодарить руководство РФС и лично Максима Львовича Митрофанова за содействие, которое они нам оказали. Мы возвращаем в «Локомотив» людей, которые закладывали наши «железнодорожные» победные традиции. Вместе мы сделаем «Локомотив» сильнее.

Без прошлого не может быть будущего, и мы бесконечно горды тем, что вернули в родную команду настоящую легенду, человека, который ковал чемпионские титулы и кубки нашего клуба.

Мы абсолютно уверены в профессиональных и человеческих качествах Сергея Ивановича. Добро пожаловать домой! Будущее начинается здесь и сейчас!» – заявил Ротенберг.