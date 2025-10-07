Клуб Евсеева оказался на грани банкротства

Новороссийский «Черноморец» испытывает серьезные финансовые проблемы.

Клуб, занявший третье место в прошлом сезоне PARI Первой лиги, оказался на грани банкротства.

«Летом 2025 года основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарeв официально вышел из управления «Черноморцем», но обещанные на 2025 год клубу 200 миллионов рублей выделил.

Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 миллионов.

На данный момент денег на клубных счетах почти не осталось – при том, что летом клуб продавал игроков. Стежко ушeл за приличные для Первой лиги деньги в «Краснодар».

Значительные суммы были направлены на покрытие долгов – зарплаты, компенсации и так далее. Если в ближайшее время «Черноморец» не найдeт дополнительных источников финансирования, может до конца года столкнуться с большими проблемами, вплоть до потери профессионального статуса», – сообщил источник.