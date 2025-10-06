«Сиди там, не мешайся!»: Быстров назвал конкретного человека, который вредит «Спартаку»

Бывший спартаковец Владимир Быстров заявил, что главный тренер Деян Станкович мешает команде.

Накануне «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) в 11-м туре.

Красно-белые идут на 6-м месте.

Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

«Посмотрите, после третьего гола, кто их всех в центре собрал. Жедсон. И это, кстати, внушает небольшой позитивчик, что команда-то еще жива. Команда хочет играть, но тренер ей мешает!

Возьмите пять туров – в каждом Станкович мешает. Его уже убрали на крышу! Уже сиди там, пожалуйста, не мешайся! Нет, он достает какими-то рациями своими, телефонными звонками… Он ошибается, это слишком», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной Футбол!».