Стало известно, почему «Спартак» не увольняет Станковича

В «Спартаке» решили пока не увольнять главного тренера Деяна Станковича.

«Нет финальной и согласованной кандидатуры, которая готова принять клуб вместо него, а также устраивает совет директоров.

Спортивный директор Франсис Кахигао пытается договориться с несколькими кандидатами на пост главного тренера «Спартака».

В клубе на данный момент есть понимание о необходимости расставания с сербским тренером», – написал источник.