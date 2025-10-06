Стало известно, почему «Спартак» не увольняет Станковича

В «Спартаке» решили пока не увольнять главного тренера Деяна Станковича.
«Нет финальной и согласованной кандидатуры, которая готова принять клуб вместо него, а также устраивает совет директоров.
Спортивный директор Франсис Кахигао пытается договориться с несколькими кандидатами на пост главного тренера «Спартака».
В клубе на данный момент есть понимание о необходимости расставания с сербским тренером», – написал источник.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров.
- Станкович возглавляет красно-белых с июня 2024 года.
- Сейчас серб отбывает месячную дисквалификацию.
Источник: Metaratings