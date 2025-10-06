Введите ваш ник на сайте
Стало известно, почему «Спартак» не увольняет Станковича

Вчера, 18:01
25

В «Спартаке» решили пока не увольнять главного тренера Деяна Станковича.

«Нет финальной и согласованной кандидатуры, которая готова принять клуб вместо него, а также устраивает совет директоров.

Спортивный директор Франсис Кахигао пытается договориться с несколькими кандидатами на пост главного тренера «Спартака».

В клубе на данный момент есть понимание о необходимости расставания с сербским тренером», – написал источник.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками после 11 туров.
  • Станкович возглавляет красно-белых с июня 2024 года.
  • Сейчас серб отбывает месячную дисквалификацию.

Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1759763222
кахигао надо бы ускориться
Ответить
Cleaner
1759763226
Понимание о необходимости расставания с тренером у Спартака есть. А расставания нет. У Спартака наблюдается РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ!...)))
Ответить
Вжыхъ
1759763359
Всех массажистов решили посмотреть?
Ответить
WE ARE FOR PETER
1759763602
Зачем набираете всякий неликвид? Один другого смешнее тренер) из какой корзины собираете)
Ответить
Nitup
1759763807
В руководстве Спартака сидит газпромовский крот. И никакие станковичи и даже клоппы не спасут от путинских хотелок...
Ответить
bset
1759764192
Тренеры в мире кончились
Ответить
Foxitkuban
1759765680
Видимо сложно найти толкового тренера, согласного работать в шапито.
Ответить
Интерес
1759767820
Кахигао трудится наизнос, чтобы спасти свою шкуру.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 