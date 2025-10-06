«Спартак» принял окончательное решение по Станковичу

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович остается на своем посту. Такое решение принято 6 октября по итогам заседания совета директоров клуба.

На заседании был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов, сменивший на этом посту Олегаа Малышева. Также был заслушан доклад спортивного директора Франсиса Кахигао о текущей ситуации в спортивном блоке и причинах поражения от ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.