Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил поражение красно-белых от ЦСКА (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.
«ЦСКА с первых минут лучше понял, как играть в дерби, и сумел выйти вперед, несмотря на две травмы, удержал результат до конца матча, одержав победу. Такие матчи отличаются от других, на них нужно выходить с яростью и характером», – сказал Абаскаль.
- Голы у ЦСКА забили Кирилл Глебов на 5-й минуте, Иван Обляков на 12-й с пенальти и Данил Круговой на 18-й. У «Спартака» отличились Жедсон Фернандеш на 21-й и Ливай Гарсия на 57-й.
- Абаскаль был главным тренером «Спартака» в 2022–2024 годах.
Источник: «Спорт-Экспресс»