Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами

Латераль ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

У ЦСКА 1+1 оформил Данил Круговой.

Красно-синие вышли в лидеры РПЛ.

«Спартак» отстает на 6 очков.

– Во втором тайме «Спартак» больше атаковал, мы больше оборонялись. Можно сказать, самое главное – наши выходы из обороны в атаку, мы неплохо выбегали, создали пару моментов, но не реализовали их. «Спартак» – очень хорошая команда, но я думаю, что мы заслуженно выиграли за счет игры в первом тайме.

– После второго гола «Спартака» не переживали, что что‑то может пойти не так?

– Я был полностью уверен в нашей команде, в том, что мы победим.