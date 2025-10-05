Введите ваш ник на сайте
КДК призвали наказать Сперцяна по всей строгости

Сегодня, 13:30
13

Агент Секу Траоре прокомментировал акт расизма со стороны футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

  • У Сперцяна и Усмана Ндонга случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.
  • По ее итогам Ндонг был удален.
  • Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

«Случившееся – не лучшая реклама для российского футбола. Я сам учился шесть лет в России, потом работал здесь и ни разу не сталкивался с расизмом. Мне очень неприятно слышать подобное, если это правда. Пока мы не знаем, что именно произошло между футболистами, какие слова были произнесены. Если Сперцян на самом деле так сказал, это очень неприятная история для него самого, Ндонга, команд и всего российского футбола.

РФС должен разобраться в ситуации. Если слова Сперцяна подтвердятся, он должен понести серьезное и жесткое наказание, чтобы это было примером для других. Если РФС вмешается, то вряд ли это дойдет до ФИФА», – сказал Траоре.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ахмат Краснодар Сперцян Эдуард Ндонг Усман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1759660656
все, травля началась... ждем комментов от пашиняна, главы федерации футбола небелого конитинента, ну и всяких губошлепов, недоорлов и прочей нечисти...
Ответить
Цугундeр
1759661462
«Сперцян, конечно, виноват. Но он не виноват».(с) почти Да, дорогой зритель, Сперцян никогда не назовёт "чёрное"- "чёрным".) Он, конечно, армянин, но человек бескорыстный и честный.))
Ответить
Desma
1759661616
Посмотрим кто круче, Газпром или Грозный.....
Ответить
Интерес
1759662916
Не делайте нам вумное лицо! Идите в Испанию порядки наводить, или в Италию,там такое постоянно.Было, есть и будет: свой парень цвета кожи не имеет,а противоборствующей команды-запросто.Но это фанатская забава, а вот когда футболисты пробавляются этим, то подобное надо выжигать калёным железом. Умный Суарес никого не оскорбляет,просто кусает-и все дела! Инстинкт,говорит, зверячий,зов предков.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1759663050
Так и твой загорелый не сталкивался. П.и.з.д.и.т,про ,,*****,,,сказанного Сперцяном.А что ему ещё говорить? То, что он первым его обозвал.Сперцян не такой малый,что бы отвечать этой гариле оскорблением на оскорбление.
Ответить
Просто-333
1759665958
Победят заподно-идоло поклонники. К сожалению.
Ответить
FFR
1759666951
Теперь хитрожопый ара скажет, что я не говорил , иди докажи.
Ответить
Spartak_forv@
1759667111
Я против оскорблений на расовой или национальной почве.Так же против пустого наговора.Должны разобраться и наказать по всей строгости
Ответить
Fju-2
1759667650
"Only a ginger can call another ginger ginger"
Ответить
  • Читайте нас: 