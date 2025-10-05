КДК призвали наказать Сперцяна по всей строгости

Агент Секу Траоре прокомментировал акт расизма со стороны футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

У Сперцяна и Усмана Ндонга случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.

По ее итогам Ндонг был удален.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

«Случившееся – не лучшая реклама для российского футбола. Я сам учился шесть лет в России, потом работал здесь и ни разу не сталкивался с расизмом. Мне очень неприятно слышать подобное, если это правда. Пока мы не знаем, что именно произошло между футболистами, какие слова были произнесены. Если Сперцян на самом деле так сказал, это очень неприятная история для него самого, Ндонга, команд и всего российского футбола.

РФС должен разобраться в ситуации. Если слова Сперцяна подтвердятся, он должен понести серьезное и жесткое наказание, чтобы это было примером для других. Если РФС вмешается, то вряд ли это дойдет до ФИФА», – сказал Траоре.