Рабинер описал дерби «Динамо» – «Локо» одним прилагательным

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» (3:5).

Повести в счете успели обе команды.

«Локомотив» вышел на 1-е место.

«Динамо» осталось 8-м.

«Какое-то безумное дерби «Динамо» – «Локомотив». Четыре гола в первом тайме – крохи от того, что могло быть: правильно Сильянов сказал, что и 5:5 на табло уже могло бы значиться. Как началось с гола Пруцева на 34-й секунде – так и понеслась лихая музыка атаки туда-сюда: шею недолго свернуть тем, кто на стадионе.

Это еще какие чудеса творит Митрюшкин – даже жаль, что первый динамовский гол Сергеев ему все-таки запихал, потому что если сейв Антона несколькими минутами ранее был чумовым, то это мог быть вообще космос.

Но в чем Сергеев большой молодец – как же он дорабатывает эпизоды, как с этим голом. Уже почти с земли, на карачках, забодал всe-таки этот мяч в сетку. А потом еще классный пас пяткой на второй гол отдал.

Но игра обеих команд в обороне – какой-то сущий ад. Хуже даже невозможно что-то представить. Что бы с теми и другими сделали в еврокубках – даже думать боюсь», – написал Рабинер.