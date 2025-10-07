Черданцев сказал, чем «Локомотив» удивил его в дерби с «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от противостояния «Динамо» и «Локомотива» в 11-м туре РПЛ.

«Динамо» дома выигрывало 2:1, но в итоге потерпело поражение со счетом 3:5.

– Кто больше удивил в матче «Динамо» и «Локомотива»?

– Удивил «Локомотив» своим стремлением в атаку. Приятно, что команда почувствовала свои лидерские качества, уверенность, с которой можно претендовать на что‑то серьезное.

Что бы ни говорили про проблемы «Динамо» в обороне, забить такой команде пять мячей – большое достижение. Я бы похвалил «Локомотив» за атаку.

Можно было сыграть на чужом поле от обороны, чтобы обезопасить свои ворота, но команда выбрала другой путь. Игра хорошая.

Я не согласен с большинством оценок после матча, что так в обороне играть нельзя. Вспомните полуфинал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером», где общий счет был 7:6. А это полуфиналы, в которых играют четыре лучшие команды сезона. Разве они не умеют играть в обороне?

Опять же, в дерби «Спартак» – ЦСКА команды на пять мячей не наиграли. Футбол и прекрасен своей непредсказуемостью, иногда голы не вытекают из логики игры», – сказал Черданцев.