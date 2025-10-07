Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев сказал, чем «Локомотив» удивил его в дерби с «Динамо»

Черданцев сказал, чем «Локомотив» удивил его в дерби с «Динамо»

Сегодня, 21:30
1

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от противостояния «Динамо» и «Локомотива» в 11-м туре РПЛ.

  • «Динамо» дома выигрывало 2:1, но в итоге потерпело поражение со счетом 3:5.

– Кто больше удивил в матче «Динамо» и «Локомотива»?

Удивил «Локомотив» своим стремлением в атаку. Приятно, что команда почувствовала свои лидерские качества, уверенность, с которой можно претендовать на что‑то серьезное.

Что бы ни говорили про проблемы «Динамо» в обороне, забить такой команде пять мячей – большое достижение. Я бы похвалил «Локомотив» за атаку.

Можно было сыграть на чужом поле от обороны, чтобы обезопасить свои ворота, но команда выбрала другой путь. Игра хорошая.

Я не согласен с большинством оценок после матча, что так в обороне играть нельзя. Вспомните полуфинал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером», где общий счет был 7:6. А это полуфиналы, в которых играют четыре лучшие команды сезона. Разве они не умеют играть в обороне?

Опять же, в дерби «Спартак» – ЦСКА команды на пять мячей не наиграли. Футбол и прекрасен своей непредсказуемостью, иногда голы не вытекают из логики игры», – сказал Черданцев.

Еще по теме:
Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак» 6
Комментаторы матча ЦСКА – «Спартак» и других игр 11-го тура 10
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Черданцев Георгий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759863093
Ну что ты,балбес! Это 5-2 ,отхваченные "великим "Реалом"-восхитительный футбол,а это-сплошной непрофессионализм защиты!!!
Ответить
Главные новости
Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»
22:34
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
22:22
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»
22:10
1
Червиченко объяснил приглашение Хави в «Спартак»
21:50
«Сам не очень разбирается»: президент Медиалиги улучил Соловьева в неосведомленности
21:39
2
Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
21:21
2
Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз
21:09
7
Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»
20:55
2
Три европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
20:44
5
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
3
Все новости
Все новости
Овчинников проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»
22:00
1
Черданцев сказал, чем «Локомотив» удивил его в дерби с «Динамо»
21:30
1
Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
21:21
2
Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз
21:09
7
Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»
20:55
2
Три европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
20:44
5
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
2
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
2
ЦСКА отказался от претензий к судейству в дерби со «Спартаком»
19:50
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
3
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
11
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
27
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство
18:51
7
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
2
Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак»
18:18
6
Смолов поддержал Сперцяна, обвиненного в расизме
18:06
2
Сафонов назвал лучшего российского тренера
17:56
Бабаев ответил, когда ЦСКА продаст Кисляка
17:43
3
В «Рубине» рассказали о стоимости Даку
17:31
Колосков оценил запрет русского языка в украинском футболе
17:17
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России
17:05
«Спартак» нашел замену для Станковича в Испании
16:45
26
Карпин сказал, когда вернет Джикию в сборную России
16:37
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам проигранного дерби с «Локомотивом»
16:29
1
Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным
16:16
Стало известно, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
15:51
9
Реакция Карпина на угрозу министра спорта
15:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 