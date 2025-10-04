Введите ваш ник на сайте
  • Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»

Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»

Вчера, 22:09
21

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слова Усмана Ндонга из «Ахмата», обвинившего соперника в расизме.

  • У игроков случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.
  • По ее итогам Ндонг был удален.
  • Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

– Что случилось у вас с Ндонгом? Игрок «Ахмата» сказал, что вы обозвали его.

– Нет, не было такого. Он говорит, что я сказал ему на португальском? Это он мне сначала сказал на португальском. Всю игру меня провоцировал. Я знаю немного испанскую речь, он новый игрок в РПЛ, не знает меня, не знает наш чемпионат. Что услышал от него? «La concha tu madre» [«Трахать твою мать»]. Перевод все знают. На что ответил ему на их языке Cala boca, это значит «заткнись».

Ндонг утверждает обратное? Как я мог такое сказать в принципе на любом языке? Я такого в жизни не скажу никому. Меня все ребята знают, кто был рядом, все слышали.

Сперцян будет ставить новые зубы после матча с «Ахматом»: «А они дорогие»
«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга
«Закрой рот, черное говно»: Сперцян совершил расистскую атаку на игрока «Ахмата»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ахмат Краснодар Сперцян Эдуард Ндонг Усман
Интерес
1759605281
Мля-полиглоты! "Перевод все знают"...Нет ара,не все,большинство людей этих фраз не знает и их переводом не интересуется.Это-специфическая потребность "в знании" таких вещей.
Ответить
vvv123
1759605729
Этого еще нам не хватало. Дисквалифицировать обоих до конца сезона!
Ответить
Artemka444
1759605806
Отмазки
Ответить
Вжыхъ
1759609335
Иногда лучше молчать, конечно...
Ответить
Томик
1759614242
Что бы они друг другу не говорили, но разбираться пошёл именно Сперцян и ударил первым. Целенаправленно к нему метров десять прошёл. Безнаказанность почувствовал. Капитан, все на руках носят...И ведь не удалили же.
Ответить
Чилим.
1759621230
Толерантность. Шоколадки чувствуют свою безнаказанность. А тут Сперцян...
Ответить
crf57
1759626638
Нечего тут оправдываться! Надо дисквалифицировать сперцяна до конца жизни!
Ответить
