Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слова Усмана Ндонга из «Ахмата», обвинившего соперника в расизме.

У игроков случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.

По ее итогам Ндонг был удален.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

– Что случилось у вас с Ндонгом? Игрок «Ахмата» сказал, что вы обозвали его.

– Нет, не было такого. Он говорит, что я сказал ему на португальском? Это он мне сначала сказал на португальском. Всю игру меня провоцировал. Я знаю немного испанскую речь, он новый игрок в РПЛ, не знает меня, не знает наш чемпионат. Что услышал от него? «La concha tu madre» [«Трахать твою мать»]. Перевод все знают. На что ответил ему на их языке Cala boca, это значит «заткнись».

Ндонг утверждает обратное? Как я мог такое сказать в принципе на любом языке? Я такого в жизни не скажу никому. Меня все ребята знают, кто был рядом, все слышали.