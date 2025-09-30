Мостовой отреагировал на разгромное поражение «Кайрата» от «Реала»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом».

Мадридцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Хет-трик в Алматы оформил Килиан Мбаппе.

«Реал» есть «Реал», поэтому они всегда и выигрывают. После удара в Испании [поражение от «Атлетико» 2:5] они прилетели, сыграли, все сделали.

Мбаппе подтвердил, что он один из лучших футболистов. Если бы он не играл, сегодня такого результата бы не было – он сделал матч.

Вот «Кайрат» и получил кошелку. По игре не было видно, что будет 0:5, но были ошибки. А «Реал» играл в свое удовольствие», – сказал Мостовой.