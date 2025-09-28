Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Только они не поймут ничего»

Александр Мостовой заявил о готовности дать несколько футбольных уроков экс-тренерам «Спартака» Доменико Тедеско и Гильермо Абаскалю.
«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят.
Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», – сказал Мостовой.
- Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Сейчас он работает в «Фенербахче».
- Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 по 2024 год. Сейчас он работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луисе».
Источник: «Спорт-Экспресс»