Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Только они не поймут ничего»

Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Только они не поймут ничего»

Сегодня, 12:56
8

Александр Мостовой заявил о готовности дать несколько футбольных уроков экс-тренерам «Спартака» Доменико Тедеско и Гильермо Абаскалю.

«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят.

Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», – сказал Мостовой.

  • Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. Сейчас он работает в «Фенербахче».
  • Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 по 2024 год. Сейчас он работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луисе».

Еще по теме:
Мостовой – о возможной отставке Тедеско из «Фенербахче»: «Это вина не Доменико, а природы»
Мостовой объяснил проблемы Захаряна в чемпионате Испании
Мостовой назвал тренера в РПЛ, который «немножко зазвездился» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Фенербахче Атлетико Сан-Луис Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1759054036
После бромантанового борща там вообще никто ничего не понимает .
Ответить
Цугундeр
1759054046
) Никто не понимает. Но, надо как-то бороться с этим.? Может, мятеж ? Царский. Обнародуй все свои голы. И п.с.д.у.й на царство.
Ответить
Mirak92
1759054111
Корону походу на саморезы прикрутил
Ответить
ЗаЖиМ
1759055602
- Очень приятно, царь! (с)
Ответить
Spartak_forv@
1759056181
Можно Мостовому конспекты Лобановского показать,но он все равно не поймет ничего!Он ведь не тренировал никогда
Ответить
k611
1759059158
И они могут сказать, - он не поймет ничего, он же не тренировал...
Ответить
VVM1964
1759061405
Болезнь прогрессирует !...
Ответить
Главные новости
В «МЮ» определились с будущим Аморима
16:49
РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте
16:30
38
Семин отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»
15:59
Орлов назвал футболиста «Зенита», который его поражает
15:49
3
Диалог Черчесова и Дзюбы после разгромного поражения «Акрона» от «Ахмата»
15:41
2
«Зенит» повторил рекорд «Спартака»
15:30
3
38-летний Глушаков анонсировал прощальный матч
15:00
7
Орлов критически высказался об игре «Краснодара»
14:50
3
Глушенков прокомментировал покер в ворота «Оренбурга»
14:28
2
Селюк предложил Талалаеву пари на миллион рублей
14:14
4
Все новости
Все новости
Кобелев назвал двух ключевых игроков «Зенита» в созидании
16:57
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
«Спартак» хочет усилиться россиянином
16:21
1
«Зенит» повторил рекорд «Спартака»
15:30
3
Игрок «Локомотива» поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»
15:15
38-летний Глушаков анонсировал прощальный матч
15:00
7
Орлов критически высказался об игре «Краснодара»
14:50
3
Глушенков прокомментировал покер в ворота «Оренбурга»
14:28
2
Селюк предложил Талалаеву пари на миллион рублей
14:14
4
Защитник ЦСКА выбыл на две недели
13:58
2
Кержаков объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ
13:48
2
Кокорин получил два предложения из РПЛ
13:39
1
Реакция Орлова на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»
13:13
2
Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Только они не поймут ничего»
12:56
8
Ловчев резко ответил Илье Мэддисону
12:46
2
Агент объяснил, почему Самошников перестал играть за «Спартак»
12:35
3
Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»
12:27
1
Кержаков одним словом описал покер Глушенкова
11:56
2
Черчесов: «Болельщикам надо брать пример с Кадырова»
11:44
6
Миронов из «Ростова» надерзил Талалаеву: «Нужно снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»
11:31
6
Внучка Гинера рассказала, как получила работу в ЦСКА
11:23
1
Мусаев сорвался на журналиста после ничьей с «Ростовом»
11:14
10
ВидеоВ «Рубине» прокомментировали ошибку вратаря в матче с «Локо»
10:58
1
Радимов: «Садулаева ждет серьезный разговор с Черчесовым»
10:21
Баринов выдвинул условие для общения с журналистами
10:13
1
Кузяев подвел итог еврокарьеры
09:26
9
Семак прокомментировал свое более эмоциональное поведение
09:03
2
Радимов заявил, что под Семаком шатается кресло
08:55
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 