Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Только они не поймут ничего»

Александр Мостовой заявил о готовности дать несколько футбольных уроков экс-тренерам «Спартака» Доменико Тедеско и Гильермо Абаскалю.

«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят.

Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», – сказал Мостовой.