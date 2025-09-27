Семак прокомментировал 5:2 «Зенита» против «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:2).

Покер у Максима Глушенкова.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

Петербуржцы проводят 100-й сезон.

«Хорошая игра, много забитых мячей. Ложка дегтя в бочке меда – это наши пропущенные мячи. Всегда хочется играть на ноль. В концовке ребята, которые вышли на замену, начали немного переигрывать, жадничать. Были хорошие моменты, которые мы должны были реализовывать. Надо делиться с партнерами. Надо по‑футбольному решать эти моменты», – сказал Семак.