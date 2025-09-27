Мусаев рассказал, какое влияние на «Краснодар» оказало поражение от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 10-го тура РПЛ с «Ростовом» вспомнил о поражении от «Зенита» в прошлой игре.

– В старте появился Перрен, Ленини. Это как‑то связано с исходом матча с «Зенитом»?

– Это конкуренция. Сейчас была полная неделя, в тренировочном процессе они соревновались, и выбор был сложным. Не могу сказать, что Батчи или Кривцов провели плохой матч, но, возможно, у них есть некоторые моменты под игру соперника.

– Возвращается Коста. Жубал был в старте, сейчас его нет даже в заявке.

– Он получил травму на тренировке. Черникова и Сантоса ожидаем после паузы на матчи сборных, тогда они будут работать в общей группе.

– Чего ждете от соперника?

– У «Ростова» серия без поражений. Команда играет в силовой футбол: много борьбы, длинные передачи, подборы, очень агрессивная игра. Ждем неуступчивого матча. Это южное дерби, будет сложно.

Поражение от «Зенита» было чувствительным. По качеству мы провели хороший матч, не заслуживали поражения, но такие моменты нужно пережить. Всю злость и негодование нужно оставить на поле в положительном ключе.