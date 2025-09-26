Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев рассказал о комментаторе, у которого нет понимания футбола

Талалаев рассказал о комментаторе, у которого нет понимания футбола

Сегодня, 12:59
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о своем поведении в медийном поле. Ранее в ходе матча РПЛ с «Локомотивом» он обратился к комментатору Александру Неценко: «Равная игра, ***? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, ***!»

– Любому хорошему актеру, артисту, певцу, группе нужен хороший разогрев, хороший ангажемент. Я знал, что качество игры «Балтики» не заставит нас краснеть в РПЛ. И понимал, что такого внимания не будет, просто хорошо играя.

Поэтому определенный фон нужно было создать. Просто говорить, что мы играем, что у нас структура – знаю, что это не работает, участвуя в футбольных шоу десятки лет.

У каждого большого отряда, за большими армиями шел бродячий цирк, за царями, которые меняют историю, постоянно был какой-то шут. Поэтому нужно было найти громкий голос, который может взорвать. Мы его нашли.

– Это ваш голос?

– Не совсем мой. Понятно, что во время матча я не могу слушать, что там происходит. Я обычно смотрю футбол без звука. Они [комментаторы] несут свое понимание футбола. Поэтому входить в обиды с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, и они формируют представление о тебе у электората – нет смысла.

Но когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается личные обиды выражать... Ты обижаешь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными тиражами – мы знаем это правило. Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда.

Я похож на идиота так сильно? Я играю иногда картинки, определенные роли. Достоевский все хорошо это описал. Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1.

И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них 8 в створ. Лучшим был вратарь самарцев, опытный вратарь, которого я безумно уважаю, и который вслух сказал, что мы отскочили.

И закончил комментатор того матча, то лицо, которые вы вспоминали, фразой, что игра была равна. Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух?

  • Матч «Балтика»«Локомотив» в 5-м туре РПЛ закончился ничьей 1:1. За тур до этого подопечные Талалаева с тем же счетом завершили гостевой поединок с «Крыльями Советов».
  • Калининградцы сейчас занимают 3-е место в чемпионате России с 17 очками после 9 туров.

Еще по теме:
Бразильцев «Зенита» обвинили в сачковании
Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым 1
Назван игрок РПЛ, которого чаще других проверяли на допинг в 2025 году
Источник: ютуб-канал Cappuccino & Catenaccio Show
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Неценко Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пётр-Лаврухин-google
1758881927
А чё весь ,,МАТЧ,, не перечислил?Или остальные черти с микрофонами знатоки что ли?
Ответить
...уефан
1758882625
...пожалуй, как раз, Неценко из всей этой своры - самый вменяемый, информативный и адекватно понимающий футбол и происходящее на поле. И... Пока не забыл, Талалай попутал футбол с предвыборной кампанией, в футболе не электорат, а болельщики...
Ответить
Главные новости
ФотоКлуб РПЛ вошел в топ-3 в мире по лояльности игроков
14:30
1
Кирьяков высказался об увольнении Станковича
14:10
Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым
14:03
1
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения
13:21
5
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
13:14
1
Генич назвал хамским поведение Глушенкова
13:06
6
Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»
12:31
1
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
12:06
9
Любительская футбольная лига — Россия, Москва: команды, дивизионы, как попасть футболисту?
11:54
Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА
11:13
4
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:41
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича
14:41
Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:38
Где смотреть матч «Локомотив» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:37
Где смотреть матч «Ахмат» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:35
Бразильцев «Зенита» обвинили в сачковании
14:20
Пономарев – о российских нападающих в РПЛ: «Они даже телеграфный столб не обыграют»
13:54
1
Тренер «Ростова» оценил качество экспертизы Бубнова
13:28
Генич назвал хамским поведение Глушенкова
13:06
6
Талалаев рассказал о комментаторе, у которого нет понимания футбола
12:59
2
Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»
12:31
1
Ловчев назвал главную проблему российского футбола
12:22
1
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
12:06
9
Футболист РПЛ оценил потенциал Батракова для игры за «Барселону»
11:32
Корнеев объяснил, почему «Ростов» не сможет отнять очки у «Краснодара»
11:20
Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА
11:13
4
Экс-игрок ЦСКА сказал, за что стоит ругать «Спартак» в этом сезоне
11:03
3
У «Зенита» сменился комментатор домашних матчей
10:49
8
Экс-тренер сборной России назвал 3 клуба, из-за которых «Спартак» не станет чемпионом
10:42
3
Тренер сборной России сказал, будут ли звать в национальную команду натурализованных игроков
10:30
Угальде высказался о конкуренции с Заболотным
10:20
4
Экс-игрок ЦСКА считает, что «Оренбург» попадет под каток «Зенита»
10:10
3
Назван игрок РПЛ, которого чаще других проверяли на допинг в 2025 году
10:01
Мостовой объяснил проблемы Захаряна в чемпионате Испании
09:44
Григорян сказал, чем его поразила работа Станковича в «Спартаке»
09:16
11
«Динамо» включили в число претендентов на победу в РПЛ
09:06
Новичок «Спартака» оценил уровень игры партнеров по команде
08:46
5
Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду
08:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 