Талалаев рассказал о комментаторе, у которого нет понимания футбола

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о своем поведении в медийном поле. Ранее в ходе матча РПЛ с «Локомотивом» он обратился к комментатору Александру Неценко: «Равная игра, ***? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, ***!»

– Любому хорошему актеру, артисту, певцу, группе нужен хороший разогрев, хороший ангажемент. Я знал, что качество игры «Балтики» не заставит нас краснеть в РПЛ. И понимал, что такого внимания не будет, просто хорошо играя.

Поэтому определенный фон нужно было создать. Просто говорить, что мы играем, что у нас структура – знаю, что это не работает, участвуя в футбольных шоу десятки лет.

У каждого большого отряда, за большими армиями шел бродячий цирк, за царями, которые меняют историю, постоянно был какой-то шут. Поэтому нужно было найти громкий голос, который может взорвать. Мы его нашли.

– Это ваш голос?

– Не совсем мой. Понятно, что во время матча я не могу слушать, что там происходит. Я обычно смотрю футбол без звука. Они [комментаторы] несут свое понимание футбола. Поэтому входить в обиды с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, и они формируют представление о тебе у электората – нет смысла.

Но когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается личные обиды выражать... Ты обижаешь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными тиражами – мы знаем это правило. Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда.

Я похож на идиота так сильно? Я играю иногда картинки, определенные роли. Достоевский все хорошо это описал. Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1.

И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них 8 в створ. Лучшим был вратарь самарцев, опытный вратарь, которого я безумно уважаю, и который вслух сказал, что мы отскочили.

И закончил комментатор того матча, то лицо, которые вы вспоминали, фразой, что игра была равна. Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух?