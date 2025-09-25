Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 13:32
1

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в гостевом матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

– Удивились многие болельщики, когда вы болели за «Зенит» в центральном матче тура против «Краснодара» (2:0).

– Да, так и есть. Я болел за «Зенит». Потому что находился в Санкт‑Петербурге. И меня заставили!

Яркая игра была, мне понравилась. В ней было всe. Может быть, не хватило еще одного голика. Он бы интрижку немного подзавел. А так я сказал перед началом матча, что буду болеть за «Зенит» и, скорее всего, он победит с разницей в один мяч. А получилось – в два. Забили в концовке второй. В целом же игра шла с преимуществом в один мяч.

Ключевой момент – это в начале второго тайма, когда «Краснодар» не забил в двух выгодных ситуациях. Добивай, это гол, игра идет иначе. Но не смогли.

– Можно ли сказать, что в этом матче играл будущий чемпион?

– Я пока буду оставаться при своем мнении, о чем в последние годы всегда говорю. В нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные. Мы видели, что мои предсказания сбылись даже в прошлом году. Борьба шла до последнего тура, ее выиграл «Краснодар». Но «Зениту» не хватило буквально одного очка, потерянного дома до зимней паузы в двух матчах с командами, с которыми их терять было нельзя.

– Да уж, «Крылья Советов» (2:3) и «Акрон» (1:2) – как занозы в сердце.

– Это в конце чемпионата аукнулось. Но если «Зенит» избежит этих ошибок и не будет дома проигрывать командам ниже классом, тогда свое заберет. И всe, что я говорю, сбудется. И «Спартак» будет наверху, и «Зенит», и «Краснодар», и ЦСКА, который в понедельник обыграл «Сочи» (3:1) в тяжелой ситуации. Борьба будет идти до последнего тура!

  • Голы в прошедшем матче забили Максим Глушенков на 60-й минуте и Луис Энрике на 88-й.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 матчей. «Зенит» идет 5-м с 16 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мостовой Александр
