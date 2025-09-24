Ташуев сказал, из-за чего игроки «Спартака» сходят с ума

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о положении дел в «Спартаке».

– «Спартак» с такими нестабильными результатами даже внутри одной игры сможет претендовать на что-то серьeзное?

– Второй тайм в матче с «Крыльями Советов» – позитив. В отличие от первого. Барко должен быть везде, он такой футболист. Справа должен играть Солари, а не Маркиньос. Как только футболисты встали на свои позиции, к «Спартаку» пришел результат. Когда «Спартак» перестанет шарахаться от схемы к схеме, к команде придут победы.

Чтобы поставить одну схему, нужен сезон. А тренерский штаб «Спартака» меняет схему от случая к случаю. Игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать ее.