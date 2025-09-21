Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок»

Вчера, 23:01
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на судейскую тему после матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

  • В поле судил москвич Сергей Карасев.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
  • Петербуржцы проводят 100-й сезон.

– Вы сегодня очень часто, практически весь матч спорили с решениями судьи, но как показалось, большинство из них были в пользу «Зенита». Согласны ли вы с этим или с чем в принципе вы не согласны?

– Слушайте, давайте поговорим об игре. Зачем вы начинаете обсуждать эти моменты? Если вы так считаете, проанализируйте и посмотрите. Вы возьмите игру и посмотрите, какое количество ошибок в одну сторону, в другую. Я думаю, их было предостаточно. Моментов назову очень много даже навскидку, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара». Ошибок было много.

Где больше было? Сядьте и посчитайте. Этот вопрос на пресс-конференции, я думаю, точно не для того. Каких-то ошибок, которые повлияли бы результативно, их не было. Пенальти я смотрел, сейчас пересматривал, не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы, я думаю, с точки зрения нервозности, и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микроошибками, аутами, фолами, карточками в центре поля. Но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат, а количество каких-то ошибок…

Вы посмотрите прошлый сезон по статистике. Александр Бобров писал в «Спорт-Экспрессе», смотрели, сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит». Как вы думаете, смотрели? Сколько было? «Краснодар» – плюс семь, «Зенит» – минус семь. 15 очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то там помогает, или в нашу сторону свистят.

– Я про конкретный матч…

– Ну, про конкретный я уже сказал, и по поводу прошлого сезона тоже сказал. А по поводу последних трех сезонов, посмотрите статистику. «Зенит» – команда, которая больше всех страдает, наряду, если я не ошибаюсь, с «Динамо». За последние три сезона против команды совершаются больше всего результативных ошибок. Посмотрите, почитайте, это не мои слова. Это слова людей, которые никакого не имеют отношения к «Зениту». Даже, может быть, наоборот.

Еще по теме:
Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи 3
Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять» 3
Фанаты «Краснодара»: «Зенит» не может – судья поможет» 8
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jabba-the-hat
1758485275
Сейчас в комменты набегут гневные бандерлоги с опровержениями))))))))
Ответить
Интерес
1758486006
Хоть бы при победе не ныли.Несолидно.
Ответить
vvv123
1758486868
Динамо сегодня отыгралось. Судья сделал результат в его пользу!
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0), у Феррана дубль
Вчера, 23:56
ВидеоФанаты «Краснодара»: «Зенит» не может – судья поможет»
Вчера, 23:11
8
Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок»
Вчера, 23:01
4
Соболев обратился к фанатам «Краснодара», которые его оскорбляли
Вчера, 22:47
1
ВидеоФанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 22:26
33
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Вчера, 22:18
2
Мусаев отреагировал на поражение «Краснодара» от «Зенита»
Вчера, 22:07
4
Глушенков после победы над «Краснодаром» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:59
3
В «Краснодаре» пожаловались на судейство Карасева в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:47
6
РПЛ. 1+1 Глушенкова и Энрике принесли «Зениту» выездную победу над «Краснодаром» (2:0)
Вчера, 21:30
89
Все новости
Все новости
Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи
Вчера, 23:32
3
Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»
Вчера, 23:20
3
Угальде отреагировал на потерю места в стартовом составе
Вчера, 22:37
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Вчера, 22:18
2
Мусаев отреагировал на поражение «Краснодара» от «Зенита»
Вчера, 22:07
4
Глушенков после победы над «Краснодаром» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:59
3
В «Краснодаре» пожаловались на судейство Карасева в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:47
6
РПЛ. 1+1 Глушенкова и Энрике принесли «Зениту» выездную победу над «Краснодаром» (2:0)
Вчера, 21:30
89
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:30
1
«Спартак» уличили в бездарности и хаотичности
Вчера, 21:22
Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»
Вчера, 21:14
Реакция болельщиков «Спартака» на волевую победу над «Крыльями Советов»
Вчера, 21:06
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Краснодара»
Вчера, 20:46
2
Мохеби – о матче с «Балтикой»: «Это было UFC»
Вчера, 20:18
Талалаев: «Ростов» приехал за ничьей, это было видно»
Вчера, 20:07
2
Мусаев определил, кто флагман российского футбола
Вчера, 19:57
1
Мостовой дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»
Вчера, 19:32
6
«Чистое регби»: Рабинер – о матче РПЛ
Вчера, 19:19
4
В «Спартаке» решили больше не жаловаться на судей
Вчера, 19:08
3
Директор «Ростова» ответил, за счет чего похудел почти на 100 килограмм
Вчера, 19:01
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
Вчера, 18:58
11
«Спартаку» советуют уволить Станковича, несмотря на победу над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:45
1
Угальде стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди действующих игроков
Вчера, 18:38
1
Умяров отреагировал на интерес из Европы
Вчера, 18:30
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Зенит»: 21 сентября
Вчера, 18:20
3
Угальде объяснил, за счет чего «Спартак» переломил матч с «Крыльями Советов»
Вчера, 18:05
1
Мостовой отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Вчера, 17:42
2
Реакция Адиева на поражение «Крыльев» от «Спартака»
Вчера, 17:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 