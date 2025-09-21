Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на судейскую тему после матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0).

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.

Петербуржцы проводят 100-й сезон.

– Вы сегодня очень часто, практически весь матч спорили с решениями судьи, но как показалось, большинство из них были в пользу «Зенита». Согласны ли вы с этим или с чем в принципе вы не согласны?

– Слушайте, давайте поговорим об игре. Зачем вы начинаете обсуждать эти моменты? Если вы так считаете, проанализируйте и посмотрите. Вы возьмите игру и посмотрите, какое количество ошибок в одну сторону, в другую. Я думаю, их было предостаточно. Моментов назову очень много даже навскидку, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара». Ошибок было много.

Где больше было? Сядьте и посчитайте. Этот вопрос на пресс-конференции, я думаю, точно не для того. Каких-то ошибок, которые повлияли бы результативно, их не было. Пенальти я смотрел, сейчас пересматривал, не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы, я думаю, с точки зрения нервозности, и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микроошибками, аутами, фолами, карточками в центре поля. Но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат, а количество каких-то ошибок…

Вы посмотрите прошлый сезон по статистике. Александр Бобров писал в «Спорт-Экспрессе», смотрели, сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит». Как вы думаете, смотрели? Сколько было? «Краснодар» – плюс семь, «Зенит» – минус семь. 15 очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то там помогает, или в нашу сторону свистят.

– Я про конкретный матч…

– Ну, про конкретный я уже сказал, и по поводу прошлого сезона тоже сказал. А по поводу последних трех сезонов, посмотрите статистику. «Зенит» – команда, которая больше всех страдает, наряду, если я не ошибаюсь, с «Динамо». За последние три сезона против команды совершаются больше всего результативных ошибок. Посмотрите, почитайте, это не мои слова. Это слова людей, которые никакого не имеют отношения к «Зениту». Даже, может быть, наоборот.