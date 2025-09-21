Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин разобрал спорный момент в концовке матча 9-го тура между «Динамо Мх» и «Локомотивом» (1:1).
– Было нарушение Батракова на Джаваде?
– Нет, конечно. Я не вижу никакого нарушения. Даже если оно и было, то оно было очевидно до штрафной. Почему Василий так уверенно назначил пенальти – непонятно.
Тут вообще фола нет. Просто надо было бросить спорный мяч, тогда бы игра закончилась по‑другому. Я не вижу здесь фола и за что наказывать Батракова.
Тем более где там Василий изначально увидел пенальти? Это серьезная ошибка и судьи, и бригады ВАР.
- «Локо» упустил победу на 95-й минуте.
- Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал зафиксированный фол «фантазией арбитра».
Источник: «Матч ТВ»