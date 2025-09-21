Введите ваш ник на сайте
  • Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»

Лапочкин согласен с претензиями Галактионова к судейству: «Это серьезная ошибка»

Сегодня, 00:36

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин разобрал спорный момент в концовке матча 9-го тура между «Динамо Мх» и «Локомотивом» (1:1).

– Было нарушение Батракова на Джаваде?

– Нет, конечно. Я не вижу никакого нарушения. Даже если оно и было, то оно было очевидно до штрафной. Почему Василий так уверенно назначил пенальти – непонятно.

Тут вообще фола нет. Просто надо было бросить спорный мяч, тогда бы игра закончилась по‑другому. Я не вижу здесь фола и за что наказывать Батракова.

Тем более где там Василий изначально увидел пенальти? Это серьезная ошибка и судьи, и бригады ВАР.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх Лапочкин Сергей
