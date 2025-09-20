Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:1).

«Локо» упустил победу на 95-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– После забитого мяча Бакаева, учитывая его эмоциональность, когда он получил первую (желтую), не было осознания ошибки, что не сделали замену?

– Держали это в голове, но была мысль, что он реализует моменты. Как раз готовили замену, и тут он проявил неосторожность и оставил команду в меньшинстве.

– После удаления вы перестроили защитную и среднюю линии, опускали в зону подбора Батракова. Так ли это?

– Мы перестроились, насытили центральную зону, отправили более свежего игрока на фланг, чтобы он выполнял черновую работу.

Думаю, это принесло свои плоды. У соперника не возникло острых моментов, за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи.

Безусловно, это потерянные два очка. В принципе по качеству, содержанию (игры), с учетом непростого поля команду упрекнуть не в чем.

– Что‑то уже успели сказать команде?

– Пока нет. По приезде уже в Москве остынем, поговорим.

Ребята бились, играли с душой, сердцем, старались победить, и даже в меньшинстве команда играла организованно в обороне и забирала все моменты после длинных передач.