Угальде объяснил поведение Станковича

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил, почему главный тренер Деян Станкович ведет себя так эмоционально.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

– Как тебе работа со Станковичем? Он очень эмоциональный тренер.

– Это нормально, это часть футбола. Все футболисты – эмоциональные люди. Это значит, что он живет футболом.