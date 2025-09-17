Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Ахматом».
- Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» досрочно вышел в 1/4 финала Пути РПЛ с 1-го места в группе.
«Кубковый матч, сегодня ребята молодцы, хорошо двигались и играли, заслуженно победили.
«Амхат» – хорошая команда, но смогли победить, порадовать болельщиков, решить задачу, которая перед нами стояла. Задача‑минимум в Кубке – выйти в следующий раунд.
Шилов старался, во втором тайме подустал физически, эмоционально тоже было непросто. У него были хорошие действия в первом тайме.
Почин хороший положил, выйдя в стартовом составе. Думаю, будет прогрессировать и радовать нас своей игрой», – сказал Семак.
Источник: «Матч ТВ»