Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Ахматом».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» досрочно вышел в 1/4 финала Пути РПЛ с 1-го места в группе.

«Кубковый матч, сегодня ребята молодцы, хорошо двигались и играли, заслуженно победили.

«Амхат» – хорошая команда, но смогли победить, порадовать болельщиков, решить задачу, которая перед нами стояла. Задача‑минимум в Кубке – выйти в следующий раунд.

Шилов старался, во втором тайме подустал физически, эмоционально тоже было непросто. У него были хорошие действия в первом тайме.

Почин хороший положил, выйдя в стартовом составе. Думаю, будет прогрессировать и радовать нас своей игрой», – сказал Семак.