Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Соболева

Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Соболева

Сегодня, 22:32
3

«Зенит» набрал три очка в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы дома выиграли у «Ахмата» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принес дубль Александра Соболева.

Защитник «Ахмата» Надер Гандри сначала забил, а затем получил красную карточку.

Россия. Кубок. Группа A. 4 тур
Зенит - Ахмат - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Соболев, 43; 2:0 - А. Соболев, 59; 2:1 - Н. Гандри, 73.
Удаления: нет - Н. Гандри, 90+5.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Определился второй четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России 1
Обзор матча «Зенит» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Игонин сообщил, когда Семак покинет «Зенит» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Зенит
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1758139766
Интересен момент с отменённым голом. Судья посмотрел монитор и сообщил, что игрок, находящийся в атакующей группе был в офсайде.??? Это совсем не причина для отмены гола. Причиной может быть только участие игрока в эпизоде. Похоже судья был в школе троечник.
Ответить
vvv123
1758140043
Второй состав Зенита реально сильнее первого. Когда эта ленивая шобла выползла на поле, то и гол пропустила, и моментов не стало!
Ответить
Давид59
1758140213
А что там с отменённым удалением Гандри. Мостовой свежий и 100% убежит от Гандри. Тот хватает Мостового, так как сзади кроме вратаря уже никого нет. Теперь вопрос: а что не так с удалением?
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой
23:11
1
Определился второй четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
22:51
1
Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Соболева
22:32
3
Кубок России. Гол Тюкавина помог «Динамо» разгромить «Сочи» (4:0)
22:25
1
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
22:19
Моуринью сделал заявление о назначении в «Бенфику»
22:10
2
Черданцев проанализировал поведение Станковича: «Неприличная ситуация»
22:00
1
Реакция Мусаева на открытие аэропорта в Краснодаре
21:35
Джикия подробно рассказал о финансовых проблемах в «Химках»: «Это ненормально»
21:21
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не дал дебютировать Гайчу
23:23
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:33
Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы
19:54
2
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
19:53
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 17 сентября
19:32
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»
10:38
7
«Краснодар» воспользовался домашним аэропортом впервые за 3,5 года
10:19
2
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:38
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
09:36
Определился первый четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
09:30
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» вдесятером одержало волевую победу над «Пари НН», забив 2 гола за 4 минуты
Вчера, 22:47
Тренер «Акрона» обвинил судей в поражении от «Локомотива»
Вчера, 21:59
2
Галактионов сказал, работал ли «Локомотив» на Комличенко в игре с «Акроном»
Вчера, 21:29
Российский форвард забил 100-й гол в профессиональной карьере
Вчера, 20:59
1
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:42
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон», Комличенко сделал дубль за минуту
Вчера, 20:42
1
Кубок России. «Оренбург» в серии пенальти победил «Рубин»
Вчера, 18:39
1
Где смотреть матч «Зенит» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:27
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Вчера, 09:24
РФС назначил судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
15 сентября
3
Где смотреть матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
15 сентября
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
15 сентября
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
15 сентября
В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»
12 сентября
2
70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!»
12 сентября
3
57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»
12 сентября
19
ВидеоАри запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном»
12 сентября
7
Глава «Амкала» оценил игру 70-летнего Медведева
12 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 