Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Соболева

«Зенит» набрал три очка в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы дома выиграли у «Ахмата» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принес дубль Александра Соболева.

Защитник «Ахмата» Надер Гандри сначала забил, а затем получил красную карточку.