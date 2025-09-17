Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Соболева

«Зенит» набрал три очка в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Петербуржцы дома выиграли у «Ахмата» со счетом 2:1.
Победу хозяевам поля принес дубль Александра Соболева.
Защитник «Ахмата» Надер Гандри сначала забил, а затем получил красную карточку.
Россия. Кубок. Группа A. 4 тур
Зенит - Ахмат - 2:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Соболев, 43; 2:0 - А. Соболев, 59; 2:1 - Н. Гандри, 73.
Удаления: нет - Н. Гандри, 90+5.
Источник: «Бомбардир»