Реакция Мусаева на открытие аэропорта в Краснодаре

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возобновлении работы краснодарского аэропорта «Пашковский».

– Открытие аэропорта скорректировало ваши графики?

– Нет, практически не скорректировало. Лишь чуть облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде.

К сожалению, сегодня уже вылететь не успеем, потому что аэропорт закрывают вечером. Поэтому вернемся домой завтра.