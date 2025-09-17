Реакция Мусаева на открытие аэропорта в Краснодаре

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возобновлении работы краснодарского аэропорта «Пашковский».
– Открытие аэропорта скорректировало ваши графики?
– Нет, практически не скорректировало. Лишь чуть облегчило организационные моменты. Вылетели на день позже и проведем на один день меньше на выезде.
К сожалению, сегодня уже вылететь не успеем, потому что аэропорт закрывают вечером. Поэтому вернемся домой завтра.
- «Краснодар» находится в Самаре, где сегодня победил «Крылья Советов» со счетом 2:1.
- Аэропорт «Пашковский» был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности.
Источник: «Матч ТВ»