В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года

Министерство транспорта РФ сообщило о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре.
Он был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности.
Краснодарский аэропорт снова открыли для обслуживания рейсов с 09:00 мск сегодняшнего дня.
«Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации.
Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения.
В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника», – говорится в заявлении Минтранса.
Источник: телеграм-канал Минтранса РФ