Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года

В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года

Сегодня, 16:16
2

Министерство транспорта РФ сообщило о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре.

Он был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности.

Краснодарский аэропорт снова открыли для обслуживания рейсов с 09:00 мск сегодняшнего дня.

«Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации.

Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения.

В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника», – говорится в заявлении Минтранса.

.

Еще по теме:
Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА 17
Назначены судьи на матчи 8-го тура РПЛ 1
«Краснодар» уличили в хронических проблемах с воспитанниками 9
Источник: телеграм-канал Минтранса РФ
Россия. Премьер-лига Краснодар
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1757598492
Надолго ли открыли?
Ответить
Главные новости
70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
17:07
Раскрыта итоговая сумма трансфера Кармо из «Сан-Паулу» в ЦСКА
16:50
2
В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года
16:16
2
Аргентинская певица Николь – о Ямале: «Он учит меня очень хорошо»
16:00
Агент Баринова прояснил будущее капитана «Локомотива» на фоне интереса ЦСКА
15:50
1
Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА
15:40
17
Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии
15:30
РФС готовит серьезные санкции против экс-инвестора «Химок» Садыгова: «Я точно буду обращаться в ФИФА»
15:15
2
В «Сан-Паулу» объяснили, почему продали Кармо в ЦСКА
15:00
Министр спорта России пригрозил Карпину
14:46
27
Все новости
Все новости
Рабинер – о Дегтяреве: «Что-то министра совсем понесло»
16:29
3
Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА
15:40
17
РФС готовит серьезные санкции против экс-инвестора «Химок» Садыгова: «Я точно буду обращаться в ФИФА»
15:15
2
Назначены судьи на матчи 8-го тура РПЛ
14:52
1
Министр спорта России пригрозил Карпину
14:46
26
«Оренбург» отпустил воспитанника «Локомотива» в московский клуб
14:28
«Сочи» объявил об уходе двух игроков
13:57
ЦСКА предлагал 37 миллионов за бельгийского таланта
13:45
7
Бубнов назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
13:15
6
ЦСКА договорился о подписании игрока «Наполи»
12:53
5
Махачкалинское «Динамо» договорилось о трансфере за 1,5 миллиона евро
12:50
1
Гном Гномыч назвал любимый футбольный клуб и игроков
12:36
7
ФотоРадимов: «Кто хотел со мной разобраться, имейте в виду, с кем я дружу!»
12:30
9
ТрансляцияГде смотреть матч «Рубин» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2025
12:11
Баринов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом»
12:00
2
Министр спорта России дерзко ответил Геничу
11:43
21
Раков назвал футболиста без недостатков
11:32
ФотоЦСКА объявил о подписании Еременко
11:29
1
Подробности переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову – трансфер может состояться в ближайшие часы
11:24
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:12
2
В «Спартаке» оценили летнюю трансферную работу
10:59
12
Губерниев высказался о возможном назначении Талалаева в «Спартак»
10:50
8
Адвокат оценила шансы Смолова отправиться на зону
10:04
«Краснодар» уличили в хронических проблемах с воспитанниками
09:54
9
В России закрывается трансферное окно
09:46
7
Гришин пожалел Смолова, которому грозит отправка на зону
09:26
6
Овечкин за летний отпуск заработал в 6 раз больше, чем самый высокооплачиваемый игрок РПЛ зарабатывает за год
09:18
10
Канчельскис призвал назначить Мостового в «Спартак» вместо Станковича: «Он спартаковец, имеет опыт»
08:51
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 