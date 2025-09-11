В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года

Министерство транспорта РФ сообщило о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре.

Он был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности.

Краснодарский аэропорт снова открыли для обслуживания рейсов с 09:00 мск сегодняшнего дня.

«Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации.

Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения.

В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника», – говорится в заявлении Минтранса.

.