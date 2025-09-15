Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате

Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате

Сегодня, 20:12
1

Опубликовано письмо от сотрудников «Химок», работавших в клубе в сезоне-2024/25.

Оно адресовано председателю комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрию Свищеву.

  • «Химки» на прошлой неделе признали банкротом.
  • Главным инвестором клуба считался Туфан Садыгов.
  • Бизнесмен дал понять, что не имеет отношения к непогашенным долгам.

«Без средств к существованию остались наши семьи, вынужденные отказывать себе в обычных жизненных потребностях. Однако возмещать нам задолженность никто не собирается. Ни один из руководителей клуба не предпринял никаких действий, чтобы нам заплатить, не понес ущерба или законного наказания по линии Уголовного и Административного кодексов.

Виновных нет – есть только потерпевшие. Но разве так бывает? Складывается ощущение, что мы вернулись в конец прошлого века, когда подобное беззаконие было широко распространено. А отсутствие реакции футбольных и спортивных властей на нашу проблему еще больше отягощает ситуацию и лишает нас надежды.

Все это очень удобно для бизнесмена, который реально владел, финансировал и управлял автономной некоммерческой организацией «Химки», – Туфана Аллахверди оглы Садыгова. Как выяснилось, он больше не отвечает за долги клуба, хотя в действительности являлся гарантом и единственным источником его существования.

По нашему мнению, Садыгов воспользовался лазейками в законодательстве и, будучи реальным хозяином и акционером клуба, вжился в роль мецената или благотворителя.

Мы предполагаем, что учредителями ФК «Химки» были назначены подставные лица. Последние генеральные директоры Оленев Н.С. и Брехов В.В. по сути были исполнительными директорами, занимаясь операционной деятельностью, но не финансируя клуб.

В действительности же всеми значимыми процессами в «Химках», от спортивной селекции до расходов на жизнедеятельность, управлял Садыгов…

Наконец, мы хотели бы получить свои честно заработанные деньги и добиться наказания тех, кто избежал ответственности за нарушения российских законов

Уважаемый Дмитрий Александрович! Убедительно просим вас разобраться, почему подобное стало возможным. Инвесторы в российском спорте не должны с такой легкостью избавляться от долгов, иначе он перестанет развиваться!» – говорится в письме.

Еще по теме:
РФС готовит серьезные санкции против экс-инвестора «Химок» Садыгова: «Я точно буду обращаться в ФИФА» 2
Мостовой отреагировал на банкротство «Химок» 1
Губерниев назвал команду, которая позорила российский футбол 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1757959052
Лучше привычно-в "Лигу сексуальных реформ".Урок "Химок"глупцам не впрок, и они, чувствуя себя исключением из общих правил,пытаются решить свою проблему не путём применением существующих законов, а в обход их.По понятиям, в обход существующих правил,регулируемых законодательством.
Ответить
Главные новости
ВидеоМатч Первой лиги завершился массовой дракой
22:55
Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков
22:44
1
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
22:22
Жоао Виктор рассказал, почему не перешел в ЦСКА в 2023 году
22:10
Федотов разобрал спорный момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»
21:58
2
Черданцев объяснил, почему его удивляет поведение Станковича
21:48
4
Левандовски собрал идеального тренера из качеств тех, с кем работал
21:39
Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля
21:09
1
Гвардиола назвал самый важный трофей в футболе
20:57
Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»
20:21
10
Все новости
Все новости
Мостовой: «Карпина могут убрать из «Динамо»
23:11
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
22:33
Черданцев объяснил, почему его удивляет поведение Станковича
21:48
4
Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля
21:09
1
Отец Тюкавина обратился к форварду «Динамо», сыгравшему после полугодичного перерыва
20:47
1
Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»
20:21
10
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате
20:12
1
Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»
20:10
11
Губерниев высказался о голевой ошибке Акинфеева с «Ростовом»
20:01
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
20:00
1
ФотоОпубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
19:50
2
Канчельскис прокомментировал поведение Станковича
19:30
2
Агент Батракова отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
19:10
Селюк назвал трех самых эгоистичных тренеров РПЛ: «Они любят себя в футболе, а не футбол в себе»
19:00
8
Нани ответил, какие блюда русской кухни ему понравились
18:50
Губерниев дал совет Станковичу, как вести себя спокойнее
18:40
5
Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ
18:30
2
Дзюба недоволен стартом нового сезона, несмотря на 6 голевых действий в 8 матчах
18:00
1
Станковича обвинили в омерзительном поведении: «Он скатывается в жуткую яму»
17:41
15
Губерниев определил лучшего тренера России: «Он великолепен со всех точек зрения»
17:17
13
Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»
17:00
3
В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»
16:49
23
ФотоТолько один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES
16:29
13
Лещенко заявил о внутренних проблемах в «Динамо»: «Все это очень нервирует»
16:16
1
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани
16:00
3
Поведение Станковича раздражает Геркуса: «Ну зачем ты так делаешь?»
15:40
3
Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»
14:48
9
ВидеоПономарев прокомментировал голевую ошибку Акинфеева
14:28
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 