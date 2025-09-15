Круговой отреагировал на ошибку Акинфеева с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал ошибку Игоря Акинфеева.

Вратарь армейцев результативно ошибся в 8-м туре РПЛ с «Ростовом» (0:1). Команда потерпела первое поражение в сезоне.

– Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал, что за гол надо винить его, а не Акинфеева. Действительно это результат скорее командных действий?

– Мы стараемся разыгрывать мяч. У нас было несколько вариантов розыгрыша. Я не думаю, что нужно делать акцент на Игоре, потому что у всех бывает, все ошибаются, это футбол. И у нас было достаточно времени, чтобы реабилитироваться и забить, но, к сожалению, не смогли.