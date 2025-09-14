Бывший арбитр ФИФА высказался об удалении Станковича с «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Динамо» (2:2).
Сербского специалиста удалили в концовке первого тайма 8-го тура РПЛ. Он получил красную карточку за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.
– Как вы оцените поведение Станковича, и какое наказание он может получить?
– Для этого есть КДК. Они разберутся. А с судейской точки зрения Егор Егоров поступил в соответствии с правилами игры.
Источник: «Матч ТВ»