Мостовой вступился за Станковича, раскритиковав другого тренера РПЛ

Александр Мостовой встал на защиту главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. При этом он раскритиковал Джонатана Альбу из «Ростова».

«Каждый день многие хотят убрать заслуженного человека Деяна Станковича, а в «Ростове» работает видеоаналитик сборной... Не знаю, как они могут победить. Конечно, ростовчане обязаны цепляться дома за очки, но жду тяжелой игры.

Если «Ростов» проиграет [ЦСКА], поднимется вопрос об увольнении Альбы, но его вообще не должны были назначать. Как видеоаналитик работает главным тренером? Давайте тогда еще бухгалтера назначим», – сказал Мостовой.