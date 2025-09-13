Кахигао заявил, что Жедсон предпочел «Спартак» варианту в АПЛ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал летнюю покупку полузащитника Жедсона Фернандеша.
«Если мы говорим про Жедсона, то по нему было предложение клуба АПЛ, и оно превышало то, которое делали мы. Но нам в итоге удалось за счет в том числе и бонусов его заполучить.
Но самый ключевой момент – чтобы сам игрок хотел перейти, чтобы у него было это желание. Это принципиально, это ключевой момент», – сказал Кахигао.
- 26-летний Жедсон куплен у «Бешикташа» за 20,78 миллиона евро.
- Контракт до 2029 года.
- Фернандеш успел провести за «Спартак» 5 матчей, забил гол, сделал ассист.
Источник: «РБ Спорт»