Кахигао заявил, что Жедсон предпочел «Спартак» варианту в АПЛ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал летнюю покупку полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Если мы говорим про Жедсона, то по нему было предложение клуба АПЛ, и оно превышало то, которое делали мы. Но нам в итоге удалось за счет в том числе и бонусов его заполучить.

Но самый ключевой момент – чтобы сам игрок хотел перейти, чтобы у него было это желание. Это принципиально, это ключевой момент», – сказал Кахигао.