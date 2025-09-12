Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги выигранного матча 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

Казанцы дома победили со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Мирлинд Даку.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мы об этом говорили, что будет очень тяжелый матч с большим количеством единоборств, борьбы, потерь мяча. Очень важно в этих ситуациях не терять концентрацию.

Если вы проанализируете все матчи Махачкалы и предыдущий с московским «Динамо», там было точно так же – очень много борьбы. Поэтому к этому нужно быть готовыми и естественно искать в тех моментах, когда навязывается эта борьба, хорошие выходы.

Они у нас получались в первом тайме, во втором мы, к сожалению, после всех этих подборов, выигранных мячей очень много загубили. Очень много ситуаций, где можно было выходить в быструю контратаку», – сказал Рахимов.