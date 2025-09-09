Реакция Миранчука на подготовку матча Россия – США

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук высказался о возможном матче Россия – США.

«Я футболист. Конечно, я буду рад матчу сборных России и США. Если такое можно воплотить в реальность, то это будет супер.

Я уверен, что в сборной США много хороших и качественных футболистов, которые тоже выступают в Европе. Посмотрим, как они будут выглядеть на чемпионате мира, как себя проявят, будет интересно», – сказал Миранчук.