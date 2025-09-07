Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил потенциал национально команды после гостевой победы над Катаром (4:1) в товарищеском матче.

– Александр Головин сказал, что сборная точно вышла бы в финальную стадию чемпионата мира или Европы. А вы что думаете?

– То, что поборолись бы за выход из группы, – поборолись бы. А как получилось бы – другой вопрос.

– Артем Дзюба сказал, что клубы «вынесли бы» в еврокубках. А сборную вынесли бы?

– Для начала надо было бы попасть туда. А если бы попали туда, то поборолись бы точно.