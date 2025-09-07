Введите ваш ник на сайте
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ

Вчера, 22:00
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил потенциал национально команды после гостевой победы над Катаром (4:1) в товарищеском матче.

Александр Головин сказал, что сборная точно вышла бы в финальную стадию чемпионата мира или Европы. А вы что думаете?

– То, что поборолись бы за выход из группы, – поборолись бы. А как получилось бы – другой вопрос.

Артем Дзюба сказал, что клубы «вынесли бы» в еврокубках. А сборную вынесли бы?

– Для начала надо было бы попасть туда. А если бы попали туда, то поборолись бы точно.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч подряд. В них она одержала 13 побед при 7 ничьих.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Катар Карпин Валерий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1757272286
Только и делаем что претендуем
Ответить
Боцман59rus
1757274568
_ даже не знаю, что смешнее, послематчевое интервью этих " профессионалов", или то, чем они на поле занимаются
Ответить
bset
1757275847
Сейчас самое время говорить, что мы самые лучшие и всех бы победили. Пока нет возможности на деле это проверить.
Ответить
Правдоруб100
1757279216
Никакой финальной стадии! О чём вы?! С дворовыми командами надо по 10-0 играть, а мы еле-еле, душа в теле!!! С Иорданией вничью...???!!! Какая финальная стадия???!!!
Ответить
sochi-2013
1757311145
«Молодец среди овец, а против молодца и сам овца»
Ответить
