«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону

«Бока Хуниорс» пока не устроили суммы, предложенные ЦСКА и «Олимпиакосом» за трансфер вингера Кевина Сенона. Известно, что оба предложения по аргентинцу не превышают 10 миллионов долларов.

Сообщается, что Сенон попросил «Бока Хуниорс» продать его в летнее трансферное окно. В клубе остались этим недовольны. Главный тренер команды Мигель Анхель Руссо отстранил игрока от участия в матчах, и Сенон не получал игрового времени с конца июля.