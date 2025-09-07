«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону

«Бока Хуниорс» пока не устроили суммы, предложенные ЦСКА и «Олимпиакосом» за трансфер вингера Кевина Сенона. Известно, что оба предложения по аргентинцу не превышают 10 миллионов долларов.
Сообщается, что Сенон попросил «Бока Хуниорс» продать его в летнее трансферное окно. В клубе остались этим недовольны. Главный тренер команды Мигель Анхель Руссо отстранил игрока от участия в матчах, и Сенон не получал игрового времени с конца июля.
- В этом году 24-летний игрок провел 26 матчей за «Бока Хуниорс».
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 9 миллионов евро.
- Срок контракта Сенона с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Bolavip