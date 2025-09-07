Комментарий Карпина после разгрома Катара

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о гостевой победе над Катаром (4:1) в товарищеском матче.
– Доставила ли вам игра удовольствие?
– Первый тайм – точно да. Можно сказать, что сыграли практически идеально в атаке и обороне. Второй тайм… Понравился не так, как первый. Счет 3:0, чуть‑чуть подрасслабились. Всe делали, выполняли, но не так сконцентрировано, как делали это в первом тайме.
Никто не был привязан к позиции в первом тайме, это не хаос, так и должно быть: взаимозаменяемость. Во втором тайме начали терять мячи в простых ситуациях, начали что‑то выдумывать. У нас есть качественная молодежь. Кисляка признали лучшим, Батраков и Лукин хорошо сыграли.
Чувствовалась поддержка болельщиков. Знали, что их будет большое количество. Большое им спасибо.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.