Россия продлила беспроигрышную серию до 20 матчей

Сборная России довела свою беспроигрышную серию до 20 матчей подряд благодаря сегодняшней гостевой победе над Катаром со счетом 4:1.

В этих встречах национальная команда одержала 13 побед при 7 ничьих. Общий счет 62:8.

Некоторые источники указывают, что беспроигрышная серия продолжается 19 матчей, так как встреча с Катаром (1:1) в 2023 году не была учтена в рейтинге ФИФА. При этом в ней играли основные сборные стран.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив в гостях Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022. Это был ее последний официальный матч на данный момент.