Сборная России довела свою беспроигрышную серию до 20 матчей подряд благодаря сегодняшней гостевой победе над Катаром со счетом 4:1.
В этих встречах национальная команда одержала 13 побед при 7 ничьих. Общий счет 62:8.
Некоторые источники указывают, что беспроигрышная серия продолжается 19 матчей, так как встреча с Катаром (1:1) в 2023 году не была учтена в рейтинге ФИФА. При этом в ней играли основные сборные стран.
Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив в гостях Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022. Это был ее последний официальный матч на данный момент.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Помимо 20 матчей с первыми сборными других стран, за этот период Россия провела еще 3 встречи, в которых одержала 1 победу (1:0 над молодежной сборной России) при 1 ничьей и 1 поражении (1:1 и 1:2 во встречах с олимпийской сборной Египта).
- Сборная России обыграла Катар впервые с 1996 года. Сегодняшний матч был 5-м в истории команд. В 1996 году Россия победила со счетом 5:2, в 2011-м и 2023-м игры заканчивались вничью 1:1, а в 2016-м Катар одержал победу 2:1.
Источник: «Бомбардир»