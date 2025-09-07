Введите ваш ник на сайте
Россия продлила беспроигрышную серию до 20 матчей

Вчера, 20:45
3

Сборная России довела свою беспроигрышную серию до 20 матчей подряд благодаря сегодняшней гостевой победе над Катаром со счетом 4:1.

В этих встречах национальная команда одержала 13 побед при 7 ничьих. Общий счет 62:8.

Некоторые источники указывают, что беспроигрышная серия продолжается 19 матчей, так как встреча с Катаром (1:1) в 2023 году не была учтена в рейтинге ФИФА. При этом в ней играли основные сборные стран.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив в гостях Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022. Это был ее последний официальный матч на данный момент.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Помимо 20 матчей с первыми сборными других стран, за этот период Россия провела еще 3 встречи, в которых одержала 1 победу (1:0 над молодежной сборной России) при 1 ничьей и 1 поражении (1:1 и 1:2 во встречах с олимпийской сборной Египта).
  • Сборная России обыграла Катар впервые с 1996 года. Сегодняшний матч был 5-м в истории команд. В 1996 году Россия победила со счетом 5:2, в 2011-м и 2023-м игры заканчивались вничью 1:1, а в 2016-м Катар одержал победу 2:1.

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Катар
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
b1rins
1757267693
Сборная России чемпион мира по товарищеским матчам.)))
Ответить
subbotaspartak
1757310292
А какой мировой рекорд, побьём?
Ответить
Foxitkuban
1757311155
Хорватия была последней серьезной сборной. Я могу каждый день выигрывать по три матча, в детском саду, через дорогу, и так за пару месяцев стану рекордсменом мира, не?
Ответить
