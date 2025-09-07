Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар

Сборная России выиграла у Катара со счетом 4:1 в гостевом товарищеском матче. Игра проходила на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.
В первом тайме сборная России забила три гола. Отличились Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й и Иван Сергеев на 45-й. Для Кисляка это был первый гол в составе национальной команды.
После перерыва хозяева смогли забить один мяч. На 62-й минуте у Катара отличился Акрам Афиф. На 69-й минуте Алексей Миранчук восстановил крупное преимущество россиян.
Товарищеские матчи. Сборные.
Катар - Россия - 1:4 (0:2) Текстовая трансляцияКалендарь турнира
Голы: 0:1 - А. Головин, 33; 0:2 - М. Кисляк, 35; 0:3 - И. Сергеев, 45; 1:3 - А. Афиф, 62; 1:4 - А. Миранчук, 69.
Источник: «Бомбардир»