Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар

Сборная России выиграла у Катара со счетом 4:1 в гостевом товарищеском матче. Игра проходила на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.

В первом тайме сборная России забила три гола. Отличились Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й и Иван Сергеев на 45-й. Для Кисляка это был первый гол в составе национальной команды.

После перерыва хозяева смогли забить один мяч. На 62-й минуте у Катара отличился Акрам Афиф. На 69-й минуте Алексей Миранчук восстановил крупное преимущество россиян.