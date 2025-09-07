Введите ваш ник на сайте
Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар

Вчера, 20:11
20

Сборная России выиграла у Катара со счетом 4:1 в гостевом товарищеском матче. Игра проходила на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.

В первом тайме сборная России забила три гола. Отличились Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й и Иван Сергеев на 45-й. Для Кисляка это был первый гол в составе национальной команды.

После перерыва хозяева смогли забить один мяч. На 62-й минуте у Катара отличился Акрам Афиф. На 69-й минуте Алексей Миранчук восстановил крупное преимущество россиян.

Товарищеские матчи. Сборные.
Катар - Россия - 1:4 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Головин, 33; 0:2 - М. Кисляк, 35; 0:3 - И. Сергеев, 45; 1:3 - А. Афиф, 62; 1:4 - А. Миранчук, 69.
Календарь турнира

Губерниев прокомментировал победу России над Катаром 2
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России 1
Определен лучший игрок матча Катар – Россия 1
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Катар
Комментарии (20)
biber.ru
1757265577
За выдающуюся победу, на Матч ТВ Валерию Георгиевичу уже дифирамбы поют.
Ответить
polt
1757265661
Карпин в очередной раз доказал, что он как тренер-ноль. Этот состав был нужен в игре с Иорданией. А с таким Катаром можно было и вторым составом покатать мяч.
Ответить
АК 68
1757266052
Выиграли - молодцы, с такими командами, как Катар так и должны уверенно побеждать, но конечно бросался в глаза уровень сопротивления этой азиатской сборной, он был намного ниже чем с той же Иорданией.
Ответить
Январь 59
1757266306
Не смогли выиграть у Иорданинии- всё плохо. Победили Катар совсем плохо. Вот уж неугомонные хейтеры. Такое впечатление, что если бы выиграли ЧМ, тут же была бы куча разгромных слов, о том что сегодня просто повезло, что такие слабые соперники.
Ответить
polt
1757266531
А Мусаев может забивать только в пустые ворота с 2х метров?
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1757268668
Молодцы чеужтам
Ответить
...уефан
1757269387
...не смотря на энергосберегающий футбол Катара, сегодня у нашей команды был дух сборной, и в какой-то момент игры, поймал себя на мысли, что сопереживаю игрокам, болею за сборную, чего давно уже со мной не было. Да и картинка трансляции с комментатором, наверное, способствовали этому (Неценко комментировал информативно, без излишеств). В общем, задумался о том, что не пора ли нам возвратится к официальным турнирным матчам. Не хватает ощущения боления за свою сборную. Хочется посмотреть в деле Батрачков-Кислячков-молоднячков. Вот такое послевкусие после многих эпизодов сегодняшней игры...
Ответить
zigbert
1757269926
На этот раз получилась уверенная победа. Сборная Катара выглядела очень слабо и не составила сопротивления. Но это не умаляет заслуги сборной России.
Ответить
FWSPM
1757279769
Разбомбили азиатских чемпионов
Ответить
evgevg13
1757299773
Неплохо играли. Впервые...
Ответить
