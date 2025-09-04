Карпин раскрыл часть стартового состава сборной России на матч с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал часть игроков, которые выйдут на поле в товарищеском матче с Катаром.

– После выхода Батракова казалось, что игра сборной улучшилась. Увидим ли мы его на поле вместе с Головиным?

– Да, планируется, что Кисляк, Батраков, Головин и Алексей Миранчук выйдут вместе. Их просто совмещать.

– Кто не поедет в Катар?

– Пока не отвечу. Завтра с утра будем решать.

Карпин уточнил, что Головин сыграет слева в полузащите, а Батраков на позиции «восьмерки».