Карпин раскрыл часть стартового состава сборной России на матч с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал часть игроков, которые выйдут на поле в товарищеском матче с Катаром.
– После выхода Батракова казалось, что игра сборной улучшилась. Увидим ли мы его на поле вместе с Головиным?
– Да, планируется, что Кисляк, Батраков, Головин и Алексей Миранчук выйдут вместе. Их просто совмещать.
– Кто не поедет в Катар?
– Пока не отвечу. Завтра с утра будем решать.
Карпин уточнил, что Головин сыграет слева в полузащите, а Батраков на позиции «восьмерки».
- Катар примет Россию в воскресенье, 7 сентября, в 18:15 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»