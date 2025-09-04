Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин назвал глупостью введение жесткого лимита в РПЛ

Сегодня, 11:08
3

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о последствиях ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«На мой взгляд, жесткий лимит – это глупости. Он приведет только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Средние и слабые российские футболисты будут получать больше денег, вот и все. Это ни к чему не приведет.

Дело не в лимите, а в том, какие футболисты вырастают в наших клубных академиях. Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе. Сильный футболист всегда пробьется. Поэтому нужно направлять внимание и ресурсы на качественную подготовку молодых российских футболистов. Вот и все.

Когда мы выигрывали еврокубки, костяк «Зенита» составляли россияне. В финале Кубка УЕФА на поле было семь россиян, многие из которых через месяц выиграли бронзовые медали Евро. При этом лимит в чемпионате тогда был очень мягким», – сказал Аршавин.

  • Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Еще по теме:
Осинькин возглавил «Сочи»
Скопинцев недоволен снижением количества игрового времени в «Динамо» при Карпине
Бубнов поставил оценку Станковичу по итогам 7 туров 1
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baggio80
1756974800
Да какой не делай лимит, как наши деревяшки играли, так и будут играть. Ну нет у них ни скорости, ни техники. Ну слабые они все.
Ответить
biber.ru
1756975112
Глупость это когда ни к чему не стремиться и ничего не делать.
Ответить
neveldomha
1756975484
Самый простой выход из данной ситуации - это не считать легионерами игроков из стран БРИКС. К этому и придут.
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
11
Месси обвинили в угрозах заблокировать попадание в сборную Аргентины игроку МЛС
14:16
ФотоОсинькин возглавил «Сочи»
14:06
Бубнов поставил оценку Станковичу по итогам 7 туров
13:38
1
Клубы РПЛ могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров
13:09
7
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
12:49
Черданцев раскритиковал ужесточение лимита
12:22
8
Семак отреагировал на смену Медведева Зыряновым в «Зените»
12:14
2
Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»
12:07
3
Реакция Семака на ужесточение лимита
11:51
8
Все новости
Все новости
Скопинцев недоволен снижением количества игрового времени в «Динамо» при Карпине
13:54
«Спартак» анонсировал товарищеский матч с иностранным клубом
13:25
2
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
12:34
1
Черданцев раскритиковал ужесточение лимита
12:22
8
Семак отреагировал на смену Медведева Зыряновым в «Зените»
12:14
2
Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»
12:07
3
Министр спорта РФ обсудит с клубами РПЛ потолок зарплат
12:05
1
Реакция Семака на ужесточение лимита
11:51
8
Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
11:44
1
Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ
11:30
12
В «Сан-Паулу» отреагировали на интерес ЦСКА к покупке Кармо
11:21
Аршавин назвал глупостью введение жесткого лимита в РПЛ
11:08
3
«Акрон» отдал в аренду легионера
10:51
Медведев ответил, может ли он вернуться на руководящий пост в «Зените» вместо Зырянова
10:39
4
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
10:21
Агент Жерсона рассказал о самочувствии игрока в «Зените»
10:06
1
Дегтярев рассказал о плане ужесточения лимита в РПЛ: «Никаких здесь дискуссий»
10:02
8
Глебов из ЦСКА назвал топ-клуб, в который мечтает перейти
09:56
Жерсон проиграл суд бывшему агенту, который не позволил ему перейти в «Динамо»
09:30
2
Семин сказал, что его удивляет в игре ЦСКА
09:16
1
Названа причина срыва трансфера в «Динамо» игрока из чемпионата Израиля
09:08
Акинфеев назвал главный приз для игрока ЦСКА, заработавшего больше всех кепок
08:57
1
Григорян назвал игрока, который иногда выглядел нелепо в «Спартаке»
08:38
8
Назван размер зарплаты Джику в «Спартаке»
08:29
5
Черданцев отреагировал на слова Карпина о готовности уйти из «Динамо»
08:18
Прогноз Слуцкого на место «Спартака» в РПЛ в этом сезоне
08:00
17
Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации
07:44
14
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 