Шуфутинский закроет матч Россия – Иордания песней «3 сентября»

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3-е сентября» на закрытии товарищеского матча Россия – Иордания.

На церемонии открытия Кирилл Астапов (SOCRAT) с хором Сретенского монастыря исполнит песню «Жди меня домой». Перед матчем на площади стадиона выступит группа «Фабрика». Гимн России исполнит Юлианна Караулова.