  Главная
  Новости
  Шуфутинский закроет матч Россия – Иордания песней «3 сентября»

Шуфутинский закроет матч Россия – Иордания песней «3 сентября»

Вчера, 11:18
1

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3-е сентября» на закрытии товарищеского матча Россия – Иордания.

На церемонии открытия Кирилл Астапов (SOCRAT) с хором Сретенского монастыря исполнит песню «Жди меня домой». Перед матчем на площади стадиона выступит группа «Фабрика». Гимн России исполнит Юлианна Караулова.

  • Игра пройдeт 4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:00 мск. Предматчевая программа стартует в 18:30.
  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Иордания – 64-е.

Еще по теме:
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Назначен судья на матч Россия – Иордания
Где смотреть матч Россия – Иордания: во сколько прямая трансляция: 4 сентября 2025
Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Иордания Россия
Комментарии (1)
zigbert
1756919436
Ну прямо"музыкальный футбол".
Ответить
