Шуфутинский закроет матч Россия – Иордания песней «3 сентября»

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит песню «3-е сентября» на закрытии товарищеского матча Россия – Иордания.
На церемонии открытия Кирилл Астапов (SOCRAT) с хором Сретенского монастыря исполнит песню «Жди меня домой». Перед матчем на площади стадиона выступит группа «Фабрика». Гимн России исполнит Юлианна Караулова.
- Игра пройдeт 4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:00 мск. Предматчевая программа стартует в 18:30.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Иордания – 64-е.
Источник: официальный сайт РФС