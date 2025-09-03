Карпин высказался о кандидатуре Соболева для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии некоторых футболистов, приглашенных в национальную команду, и кандидатах в нее.
– Вы реанимировали Макарова…
– Макаров сам себя реанимировал.
– Соболева рассматривали?
– Пока нет. Он более‑менее. Окей, работает.
– Миранчуки и Головин готовятся к Катару?
– Да.
– Вы вызывали Кузяева раньше всегда, общаетесь с ним сейчас?
– Нет. В «Динамо» его тоже не рассматривали.
– Какая форма у Глушенкова?
– За одну тренировку с разминкой оценить физическое состояние? Психологические состояние отличное.
– Кто близок к вызову в сборную?
– Из тех, кто не попадал в расширенный список, – Саусь. О Петрове из «Балтики» и Ненахове не задумывались.
- Россия сыграет товарищеские матчи 4 сентября с Иорданией в Москве и 7 сентября в Эр-Райяне с Катаром.
- 28-летний Соболев в последний раз играл за сборную России 20 ноября 2023 года в матче с Кубой.
Источник: «Матч ТВ»