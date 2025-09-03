Карпин высказался о кандидатуре Соболева для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии некоторых футболистов, приглашенных в национальную команду, и кандидатах в нее.

– Вы реанимировали Макарова…

– Макаров сам себя реанимировал.

– Соболева рассматривали?

– Пока нет. Он более‑менее. Окей, работает.

– Миранчуки и Головин готовятся к Катару?

– Да.

– Вы вызывали Кузяева раньше всегда, общаетесь с ним сейчас?

– Нет. В «Динамо» его тоже не рассматривали.

– Какая форма у Глушенкова?

– За одну тренировку с разминкой оценить физическое состояние? Психологические состояние отличное.

– Кто близок к вызову в сборную?

– Из тех, кто не попадал в расширенный список, – Саусь. О Петрове из «Балтики» и Ненахове не задумывались.