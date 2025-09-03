Смолов предположил, какие два трансфера стоили Медведеву руководящей должности в «Зените»

Федор Смолов порассуждал об отставке Александра Медведева с поста председателя правления «Зенита».

Медведев руководил клубом с 2019 года.

При нем петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.

Новым председателем правления «Зенита» стал Константин Зырянов.

«Как вы думаете, смена Медведева не связана ли случаем с этим вот потенциальным уходом Жерсона [в саудовский клуб]? Потому что, по моей информации, он начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день приезда.

Ну, то есть, типа, не может ли это быть связанным? Я так понимаю, что Медведев согласовывал, выбивал большие деньги на эти трансферы, в итоге они тратились.

Луис Энрике, скажем так, за полгода, ну, не сказать, что выглядит человеком за 35 миллионов. Правда?

Потому что за 35 миллионов у тебя ожидания другие. Когда чувак приезжает в закрытую по факту лигу – на сегодняшний день мы нигде не участвуем – ну, он типа должен возить один всех», – сказал Смолов.