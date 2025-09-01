Гурцкая ответил, возглавит ли Слуцкий «Динамо» вместо Карпина

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал инсайд о возможном назначении Леонида Слуцкого в «Динамо».

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах под руководством Валерия Карпина.

Тренер публично заявил о готовности уйти в отставку.

Слуцкий второй год работает в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Знаю ли я что-то про это? Нет. Конечно, нет!

Все, что я знаю лично от Викторовича, он доволен ситуацией в Китае, ему все нравится. Проиграл в последнем туре, но все равно идет на втором месте», – рассказал Гурцкая.