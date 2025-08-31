⚡️ Карпин готов покинуть «Динамо»: «Первый раз, что ли?»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопросы об увольнении из московского клуба.
- Сегодня столичная команда проиграла «Динамо Мх» – 0:1.
- У динамовцев 3 победы в 10 матчах при Карпине.
– На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?
– Работать. Что еще тут сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.
– Они сейчас вас не слышат?
– Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо (надо) тренера поменять.
– А вы готовы так просто уйти?
– А чего нет? Первый раз, что ли?
– Понятно, что не первый, но думаю вы тоже большие надежды возлагали. И на себя, в том числе.
– Возлагал, да.
– А сейчас?
– Пока возлагаю.
Источник: «Матч ТВ»