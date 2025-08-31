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⚡️ Карпин готов покинуть «Динамо»: «Первый раз, что ли?»

31 августа 2025, 23:11
19

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопросы об увольнении из московского клуба.

– На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?

– Работать. Что еще тут сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.

– Они сейчас вас не слышат?

– Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо (надо) тренера поменять.

– А вы готовы так просто уйти?

– А чего нет? Первый раз, что ли?

– Понятно, что не первый, но думаю вы тоже большие надежды возлагали. И на себя, в том числе.

– Возлагал, да.

– А сейчас?

– Пока возлагаю.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (19)
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jerry093
1756671975
все ясно. пока еще мучайтесь динамики))
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1756674319
Такого тренера Личку выгнали...
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Cleaner
1756674752
Валерррррра, ВЕРРРРРРРРИМ!!!...)))
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kazak1975
1756676143
Пуделя в спартак
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шахта Заполярная
1756678116
Карпин может и был в начале тренером перспективным, но в последнее время слишком сильно поверил в себя, в свое величие. Пора спустится с небес. Иначе эстония окажется совсем близко
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crf57
1756693382
Не надо было из РОСТОВА уходить! ДИНАМО при любом тренере чемпионом всё равно никогда не станет!
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sochi-2013
1756702787
Исчерпывающе. Лёд холодный, а сахар белый.
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sochi-2013
1756703404
Осталось сборную доломать(хотя вроде куда уже), и миссия засланца выполнена.
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BykAs
1756708080
Да все уже давно написано - называется "за двумя зайцами".
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alp
1756708819
забыл добавить "по-барабану!"
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