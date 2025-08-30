Экс-президент «Зенита» дал совет клубу, как быть с приунывшим Жерсоном

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал ситуацию с полузащитником Жерсоном.

Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным и он хочет покинуть «Зенит».

28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.

В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро.

«Видно, что Жерсон не вписывается в «Зенит», тем более если он говорит, что ему тяжело и он не может адаптироваться. «Зениту» надо постараться выполнить волю Жерсона и побыстрее расстаться с ним. Это будет в интересах футболиста и клуба.

Если «Зенит» за него заплатил большие деньги, значит, за эти же деньги его можно и продать. Жерсон изъявил желание покинуть клуб, значит, на него найдeтся покупатель. Сомневаюсь, что бразилец выйдет в матче с «Пари НН». Это будет определeнным показателем, что клуб бережeт его для продажи», – сказал Туфрин.