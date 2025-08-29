Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских встречах.

4 сентября национальная команда примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

В итоговый состав тренерский штаб включил 30 футболистов.

– Каковы ваши ожидания от предстоящего сбора и предстоящих матчей с Иорданией и Катаром?

– Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю.

Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих матчах, и Иордания и Катар – все же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее.

– Вы упомянули, что Иордания и Катар отличаются по стилю игры. Будете ли учитывать особенности игры соперников при ротации состава на два матча? Или все же будете отталкиваться от собственных планов?

– Скорее будем отталкиваться от собственных планов, и, что важнее, – от состояния наших игроков. Кому-то предстоит перелет, кто-то позже сыграет матч РПЛ, а кто-то – раньше, не все начнут сбор с одинаковой функциональной готовностью.

Все это будем учитывать, чтобы игроки могли выйти на поле в своем оптимальном состоянии. Стиль соперников, естественно, изучим, расскажем о нем футболистам и учтем при подготовке. Но именно состав на матчи будем выбирать по другим критериям.