Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

29 августа 2025, 17:17
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских встречах.

  • 4 сентября национальная команда примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.
  • В итоговый состав тренерский штаб включил 30 футболистов.

– Каковы ваши ожидания от предстоящего сбора и предстоящих матчей с Иорданией и Катаром?

– Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю.

Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих матчах, и Иордания и Катар – все же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее.

– Вы упомянули, что Иордания и Катар отличаются по стилю игры. Будете ли учитывать особенности игры соперников при ротации состава на два матча? Или все же будете отталкиваться от собственных планов?

– Скорее будем отталкиваться от собственных планов, и, что важнее, – от состояния наших игроков. Кому-то предстоит перелет, кто-то позже сыграет матч РПЛ, а кто-то – раньше, не все начнут сбор с одинаковой функциональной готовностью.

Все это будем учитывать, чтобы игроки могли выйти на поле в своем оптимальном состоянии. Стиль соперников, естественно, изучим, расскажем о нем футболистам и учтем при подготовке. Но именно состав на матчи будем выбирать по другим критериям.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Иордания Катар Карпин Валерий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1756478053
а до этого времени пудель не успел изучить стиль соперников??? Так то уже три месяца с лишним прошло, как узнали этих двух счастливчиков, которым улыбнулась такая редкая удача: сыграть в никому не нужный товарняк со сборной под руководством пуделька....
Ответить
Цугундeр
1756478299
..улидумать? Там -мощно, тут- изящно. Тридцать девять человек на поле как -нибудь разберутся.)
Ответить
...уефан
1756479597
...сказал не много, но мутно...
Ответить
sochi-2013
1756484835
Чьи агенты больше занесут, те и в сборной.
Ответить
Главные новости
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
21:59
1
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
11
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
1
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
4
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
36
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Все новости
Все новости
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
22:13
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
21:43
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
3
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
4
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
36
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
20
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
10
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+