Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»

Сегодня, 09:37
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настроении в команде.

– После двух побед, довольно ярких, над «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо», насколько вы чувствуете изменения в атмосфере, в тренировочном процессе, в настроении?

– Любая победа придает положительных эмоций, легче восстанавливаться. Но мы всегда больше обращаем внимание на качество игры, на те игровые моменты, которые нам нужно улучшать, или те моменты, которые стали чуть лучше получаться, продолжаем над ними работать. Всe в рабочем режиме.

– В последних матчах «Зенит» забивает достаточно много. Клуб преодолел отметку в 600 забитых мячей, даже больше, под вашим руководством. А с чем вы это связываете? Что конкретно изменилось?

– На протяжении всех сезонов мы забиваем много. И этот сезон не исключение. Моменты у нас есть, вопрос в реализации. В предыдущих матчах с тем же «Ростовом» и ЦСКА мы создали достаточно, не на один мяч, но забили всего по одному. Сейчас ситуация изменилась, забиваем больше. Какой-то усредненный показатель будет виден по прошествии большего количества матчей.

  • «Зенит» занимает 7-е место в РПЛ после 6 туров.
  • Следующий матч команда проведет против «Пари НН» 30 августа.

Еще по теме:
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева 4
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро 56
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Burtaze
1756451112
У Семака с атмосферой всё нормуль, тучи не сгущаются, грозой не пахнет и очень скоро солнышко будет согревать его на вершине турнирной таблицы
Ответить
Cleaner
1756455201
Семак: - А атмосфера в Зените - ГАЗОВАЯ!!!...)))
Ответить
VVM1964
1756455204
Атмосфере внутри «Зенита» - стабильная !!! Б о м ж а т с к и й духан он стойкий - проветривай, дезинфицируй, ароматизируй, но один хрен - смердит !!!
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма неустойки, которую получит Моуринью за увольнение из «Фенербахче»
11:40
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
3
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
4
⚡ Моуринью уволили из «Фенербахче»
10:43
14
«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской
10:28
2
«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:17
2
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
4
Реакция Винисиуса на жеребьевку Лиги чемпионов – «Реалу» попался «Кайрат»
09:28
3
Трансфер игрока ЦСКА вошел в десятку худших в истории АПЛ
09:20
7
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
2
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
4
Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»
09:37
3
Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь за Дзюбу»
09:00
3
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
2
Бубнов прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
08:36
1
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
2
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
Вчера, 23:57
Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»
Вчера, 23:47
5
ЦСКА рассматривает трех опорников
Вчера, 23:23
«Локомотив» продлил контракт с вратарем
Вчера, 23:11
Агент Баринова отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Вчера, 22:50
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
Вчера, 21:58
3
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
Вчера, 20:55
56
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
Вчера, 20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 19:45
1
Бабаев ответил, прописаны ли отступные в контракте Кисляка с ЦСКА
Вчера, 19:19
1
«Зенит» назвал цену на Педро
Вчера, 18:56
15
В «Зените» подтвердили получение 35-миллионного предложения по бразильскому вингеру
Вчера, 18:18
1
Тимощук дал совет Глушенкову
Вчера, 18:06
2
В «Сочи» объяснили приступ Морено
Вчера, 17:47
1
Губернатор раскрыл размер ежегодного безвозмездного гранта для «Ростова»
Вчера, 17:35
2
Севикян близок к третьему возвращению в РПЛ
Вчера, 17:00
2
Лещенко разочарован результатами «Динамо» при Карпине
Вчера, 16:50
15
Сбежавший из России Норманн обжаловал решение CAS о выплате «Ростову» компенсации
Вчера, 16:29
1
Вингер «Зенита» согласился перейти в саудовский «Аль-Иттихад»
Вчера, 16:00
8
Жиго готов вернуться в «Спартак»: «С радостью»
Вчера, 15:40
14
Пруцев прокомментировал переход из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 15:15
2
