Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настроении в команде.

– После двух побед, довольно ярких, над «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо», насколько вы чувствуете изменения в атмосфере, в тренировочном процессе, в настроении?

– Любая победа придает положительных эмоций, легче восстанавливаться. Но мы всегда больше обращаем внимание на качество игры, на те игровые моменты, которые нам нужно улучшать, или те моменты, которые стали чуть лучше получаться, продолжаем над ними работать. Всe в рабочем режиме.

– В последних матчах «Зенит» забивает достаточно много. Клуб преодолел отметку в 600 забитых мячей, даже больше, под вашим руководством. А с чем вы это связываете? Что конкретно изменилось?

– На протяжении всех сезонов мы забиваем много. И этот сезон не исключение. Моменты у нас есть, вопрос в реализации. В предыдущих матчах с тем же «Ростовом» и ЦСКА мы создали достаточно, не на один мяч, но забили всего по одному. Сейчас ситуация изменилась, забиваем больше. Какой-то усредненный показатель будет виден по прошествии большего количества матчей.