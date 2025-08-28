Мостовой – гадалке: «Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой снялся в проморолике к товарищескому матчу национальной команды с Иорданией.
По сюжету видео он приходит к гадалке.
Гадалка: «У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут».
Мостовой: «Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет».
Гадалка: «Я знаю, как тебе помочь».
После этого гадалка колдует и у нее в руке появляются билеты на матч.
Мостовой: «Это что такое?»
Гадалка: «Билеты на игру Россия – Иордания, которая пройдет 4 сентября на «Спартаке». Теперь вы приглашены. [Смеется]».
Гадалка отдает билеты Мостовому.
Мостовой: «А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?»
В ответ на этот вопрос гадалка кивает.
- Мостовой выступал за «Спартак» в 1987–1991 годах. Он завершил игровую карьеру в 2005 году.
- В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
- В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо». До этого «Спартак» отказал ему в возможности пройти согласованную ранее стажировку.