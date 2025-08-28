Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – гадалке: «Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет»

Мостовой – гадалке: «Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет»

Сегодня, 13:20
9

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой снялся в проморолике к товарищескому матчу национальной команды с Иорданией.

По сюжету видео он приходит к гадалке.

Гадалка: «У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут».

Мостовой: «Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет».

Гадалка: «Я знаю, как тебе помочь».

После этого гадалка колдует и у нее в руке появляются билеты на матч.

Мостовой: «Это что такое?»

Гадалка: «Билеты на игру Россия – Иордания, которая пройдет 4 сентября на «Спартаке». Теперь вы приглашены. [Смеется]».

Гадалка отдает билеты Мостовому.

Мостовой: «А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?»

В ответ на этот вопрос гадалка кивает.

  • Мостовой выступал за «Спартак» в 1987–1991 годах. Он завершил игровую карьеру в 2005 году.
  • В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
  • В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо». До этого «Спартак» отказал ему в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

Источник: телеграм-канал «Сборная России по футболу»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Иордания Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
АК 68
1756376937
Саня, футболистом ты был хорошим, но вот это зачем? Ходишь всем жалуешься, как дурачок.
Ответить
Айболид
1756377064
Так приворожила или нет ?
Ответить
acor94
1756377782
Нахрена нам ваши субтитры. Видео нормально приложите, чтоб смотреть можно было.
Ответить
FFR
1756378325
Могли бы гадалку более эффективную подобрать, а то сняли Марфушу какую-то...
Ответить
Burtaze
1756380369
Это точно не порноролик, какой-то он завуалированный..
Ответить
Mirak92
1756382472
Мне он чем то Чепчугова напоминает. Так же с головой не очень. Я вот только не понимаю одного. Кто постоянно у него интервью берет? мне кажется он конченый похлеще моста будет. Или мост и есть редактор бомбы?
Ответить
алдан2014
1756384421
Саню надо помощником к Талалаеву. Во искры лететь будут. Игроки с перепугу чемпионат выиграют.
Ответить
алдан2014
1756384727
А вы порчу наводили? Кивнула...трындец пришёл Абаскалю!!!
Ответить
