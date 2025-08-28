Мостовой – гадалке: «Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой снялся в проморолике к товарищескому матчу национальной команды с Иорданией.

По сюжету видео он приходит к гадалке.

Гадалка: «У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут».

Мостовой: «Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет».

Гадалка: «Я знаю, как тебе помочь».

После этого гадалка колдует и у нее в руке появляются билеты на матч.

Мостовой: «Это что такое?»

Гадалка: «Билеты на игру Россия – Иордания, которая пройдет 4 сентября на «Спартаке». Теперь вы приглашены. [Смеется]».

Гадалка отдает билеты Мостовому.

Мостовой: «А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?»

В ответ на этот вопрос гадалка кивает.